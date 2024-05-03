В Тюмени на Пасху богослужение пройдет в пяти храмах

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Празднование Пасхи в России носит массовый характер, в этом году, по данным ВЦИОМ ее планируют отмечать 85% сограждан. В числе наиболее распространенных праздничных традиций: приготовление пасхальных блюд (яйца, пасха, куличи) (55%), посещение или приглашение гостей (36%), освящение угощений в церкви (20%) и поездки на кладбище (18%). По 8% планируют преподнести подарки близким и посетить всенощную.

В Тюмени богослужение пройдет в пяти храмах, где традиционно собираются сотни верующих.

Праздничные пасхальные службы начнутся еще накануне Пасхи - 4 мая (Великая суббота) и продолжатся 5 мая, после чего будут проходить еще на протяжении всей следующей недели во всех церквях и храмах России.

В Знаменском кафедральном соборе (ул. Семакова, 13) освятить куличи и яйца можно будет в субботу, 4 мая, с 13 часов. Освящение будет проходить каждые полчаса. В 23 часа в соборе начнут служить пасхальную полунощницу.

В полночь священники и прихожане совершат крестный ход, а сразу после него начнется пасхальное богослужение и литургия Святителя Иоанна Златоуста. 5 мая в 8 часов жители города смогут посетить пасхальную заутреню и позднюю литургию, а пасхальное богослужение назначено на 17 часов.

В Вознесенско-Георгиевском храме (ул. Береговая, 77) желающие освятить куличи смогут сделать это 4 мая с 11.30 до 17.00. Причаститься на Пасху можно будет в Великую субботу с 17 до 18 часов. В 23 часа начнется пасхальное богослужение, по окончании которого также будет возможность освятить куличи. 5 мая в 9 часов пройдет поздняя божественная литургия, а в 11.30 — освящение куличей.

В соборе Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Широтная, 83б) о святить куличи в соборе можно будет 4 мая с 12.30 до 17.00. В 23.20 начнется пасхальная полунощница. С наступлением полуночи 5 мая пройдет крестный ход, а после него — пасхальная утреня и божественная литургия. В этот день также продолжится освящение куличей - с 11 до 15 часов.

В Свято-Троицком мужском монастыре (ул. Коммунистическая, 10) освящать куличи и яйца начнут 4 мая, с 12 до 23 часов. Также можно будет освятить куличи в субботу, 5 мая с 10 до 17 часов. Полунощница ожидается к началу богослужения в 23.30. Крестный ход начнется 5 мая с наступлением полуночи.

В храме в честь Святителя Николая Чудотворца (ул. Моторостроителей, 1а) освящение куличей начнется 4 мая с 12 до 18 часов. В 23 часов 30 минут начнется пасхальное богослужение с последующим крестным ходом, утреней и литургией. 5 мая освящать куличи будут с 12 до 14 часов.