Забег и интерактивы в честь Дня Победы пройдут у Конторы пароходства в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Памятный забег и интерактивы в честь Дня Победы пройдут у мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 5 мая с 11 до 14 часов, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

На открытии площадки пройдет минута молчания и показ творческих номеров: молодежь прочтет стихотворение и исполнит песню. Состоится разминка от мастера спорта международного класса, чемпиона Тюменской области по рукопашному бою и чемпиона России по армлифтингу Ивана Быкова. Затем тюменцы станут участниками забега "1418" в честь памяти о героическом прошлом страны и преодолеют дистанцию в 1 тыс. 418 метров, равную количеству дней Великой Отечественной войны. В финале все участники, прошедшие дистанцию, получат дипломы. После этого зрители увидят концертную программу от тюменцев, которые выступят на сцене с вокальными, инструментальными и танцевальными номерами, посвященными Дню Победы.

Члены тюменского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" проведут две добровольческие акции. В рамках "Красной гвоздики" можно будет внести любую сумму пожертвования на высококвалифицированную медицинскую помощь ветеранам боевых действий и получить взамен значок в виде гвоздики. В ходе акции "Письмо Победы" тюменцы напишут письма с благодарностями и добрыми пожеланиями ветеранам Великой Отечественной войны. Также пройдет интеллектуальная игра "Тюменская область. Победа", где жители города проверят свои знания об истории Тюменской области в годы войны.

Мультицентр "Моя территория" представит стенд со снимками добровольческих движений военных лет. С помощью перехода по QR-коду можно будет увидеть короткое видео о людях и сообществах, которые внесли вклад в развитие социальной сферы города в военные годы. Участники российского движения детей и молодежи "Движение первых" проведут мастер-класс "Талисман для героя". Созданные изделия отправят участникам специальной военной операции. Кроме того, любой желающий сможет попрактиковаться в стрельбе из лука по мишеням.

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