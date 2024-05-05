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Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут на тюменских дорогах

Общество, 13:47 05 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рейды по выявлению пьяных водителей продолжаются на дорогах Тюменской области. Сотрудники Госавтоинспекции организуют как точечные, так и сплошные проверки по выявлению пьяных за рулем. Работа ведется во взаимодействии с местными администрациями и населением.

Как отметили в ГИБДД Тюменской области, в мае-июне увеличивается число водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, растет аварийность с нетрезвыми участниками движения.

В то же время в 2024 году количество ДТП с участием пьяных водителей снижается, в регионе произошло 40 таких аварий, в которых погибли 4 человека, 55 человек ранены.

От управления транспортом с начала года отстранены более 1,5 тысяч нетрезвых водителей, каждый десятый из них – повторно. Водители, повторно севшие за руль под воздействием алкоголя или наркотиков, подлежат уголовной ответственности, их транспорт конфискуется.

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# ГИБДД Тюменской области

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