Инспекторы ДПС обеспечивают безопасность на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в условиях снегопада
Общество, 18:11 03 мая 2024
Автоинспекторы обеспечивают безопасность участников дорожного движения в Тюменской области на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в условиях снегопада.
Как сообщает региональное управление ГИБДД, на ярковском и тобольском участках трассы наряды ДПС несут службу на 110-м, 228-м и 263-м км.
Водителям рекомендовано сбавить скорость, учитывая плохую видимость, скользкое дорожное покрытие и сильный боковой ветер.