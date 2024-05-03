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Инспекторы ДПС обеспечивают безопасность на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в условиях снегопада

Общество, 18:11 03 мая 2024

Автоинспекторы обеспечивают безопасность участников дорожного движения в Тюменской области на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в условиях снегопада.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, на ярковском и тобольском участках трассы наряды ДПС несут службу на 110-м, 228-м и 263-м км.

Водителям рекомендовано сбавить скорость, учитывая плохую видимость, скользкое дорожное покрытие и сильный боковой ветер.

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# ГИБДД Тюменской области , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск

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