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Тюменским школьникам рассказали о местном самоуправлении

Общество, 15:53 04 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Урок местного самоуправления в тюменской школе № 73 "Лира" провёл заместитель главы города Владимир Кильтау. Он рассказал об истории и особенностях местного самоуправления в России, и как благодаря нацпроекту "Жильё и городская среда" преображается наш город.

В рамках данного проекта жители участвуют в создании масштабных интересных территорий – парков, скверов, городских уголков. Так, например, преобразился зеленый пятачок – сквер Юристов, расположенный около школы "Лира" в районе Дома обороны.

Задача нацпроекта – благоустройство города с учётом мнения жителей. Ребята задавали вопросы представителю руководства города касательно различных важных моментов жизни города. Владимир Викторович детально отвечал на вопросы школьников.

В конце урока Владимир Кильтау наградил отличившихся в учебе и творчестве учеников признательностью от имени главы города Руслана Кухарука.

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# Владимир Кильтау , местное самоуправление

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