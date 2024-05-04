Тюменским школьникам рассказали о местном самоуправлении

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Урок местного самоуправления в тюменской школе № 73 "Лира" провёл заместитель главы города Владимир Кильтау. Он рассказал об истории и особенностях местного самоуправления в России, и как благодаря нацпроекту "Жильё и городская среда" преображается наш город.

В рамках данного проекта жители участвуют в создании масштабных интересных территорий – парков, скверов, городских уголков. Так, например, преобразился зеленый пятачок – сквер Юристов, расположенный около школы "Лира" в районе Дома обороны.

Задача нацпроекта – благоустройство города с учётом мнения жителей. Ребята задавали вопросы представителю руководства города касательно различных важных моментов жизни города. Владимир Викторович детально отвечал на вопросы школьников.

В конце урока Владимир Кильтау наградил отличившихся в учебе и творчестве учеников признательностью от имени главы города Руслана Кухарука.