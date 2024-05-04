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Дети из подтопленных районов Тюменской области две недели будут отдыхать в "Ребячьей республике"

Общество, 15:46 04 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

150 детей из Ишима, Ишимского и Казанского районов прибыли в Тюмень на отдых 4 мая. Это дети из семей, чьи дома подтоплены в результате паводка. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Александр Моор.

За счет областного бюджета для них организован двухнедельный отдых в оздоровительном центре "Ребячья республика", отметил глава Тюменской области.

Напомним, что ситуация с паводком остаётся сложной, интенсивно прибывает река Ишим в Викуловском районе. За прошедшие сутки – плюс 12 см. Уровень на 10 часов утра 4 мая составил 1163 см.

"И судя по всему, это не рекорд", - добавил Александр Моор.

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# Александр Моор , детский отдых , Ребячья республика

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