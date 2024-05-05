Тюменцы приняли участие в забеге "1418" с портретами своих героев

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени приняли участие в памятном забеге, приуроченном ко Дню Победы. На набережной дистанцию в 1 тыс. 418 метров преодолели курсанты ТВВИКУ, семьи, молодежь и пожилые люди. Некоторые взяли с собой портреты участников Великой Отечественной войны.

"Команда "Моей территории" совместно с сообществом Александра Воронцова участвует в акции, посвященной 79-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она длилась 1418 дней, поэтому участники должны преодолеть такую дистанцию. Так можно напрямую соприкоснуться с этим великим событием, почтить память героев", — сказала руководитель бренда "Моя территория", куратор мультицентров в Тобольске, Ишиме и Тюмени Ирина Мустыгина.

Она добавила, что "Моя территория" принимает активное участие в подобных событиях, транслируя молодежи ценности патриотизма, сохранения памяти.

Руководитель проекта "Забег "1418" Александр Воронцов подчеркнул, что такое событие проводится второй год подряд. Он отметил, что в этот раз количество участников больше, значит, интерес к мероприятию растет.

"Радует, что многие пришли с детьми. Это показатель того, что мы помним, чтим память, передаем это младшему поколению. Вижу курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Сейчас они учатся, дальше пойдут служить. Огромное вам спасибо за это", — сказал со сцены Александр Воронцов.

Каждый участник забега пробежал под именем одного из героев Великой Отечественной войны. Тюменец Вячеслав Лапаев вышел на старт в футболке с портретом своего деда Бориса Алексеевича Игнатенко.

"Память о том подвиге, который совершили наши дедушки, бабушки, прадедушки и прабабушки, будет жить вечно. Такое массовое мероприятие, которое проводится в наше непростое время, надо поддерживать. Сегодня я в футболке с портретом своего деда. Он сражался в пехоте, потом был танкистом, прошел всю войну от начала до конца. Даже затем участвовал в Советско-японской войне", — поделился бегун.

По словам участницы забега "1418" Екатерины Хван, такое событие — своеобразная дань памяти нашим предкам, боровшимся за свободу, мирную жизнь. На набережную она пришла с сыном, на одежду закрепили таблички с именем и годами жизни деда Филиппа Сидоровича Шурепова. "Не осталось даже фотографии дедушки. Не было никаких известий, искали его 70 лет. Нашли информацию о том, где он погиб и был захоронен, восемь лет назад. Мы помним, благодарны", — рассказала она.

Событие привлекло внимание и пожилых бегунов. Василию Белоусову 74 года. Он бегает уже на протяжении 50 лет. "Нормально себя чувствую. Хорошо продышался. Решил поучаствовать, чтобы почтить память ветеранов войны", — сказал он.

По окончанию всем участникам памятного забега вручили дипломы.

Кроме того, с 11 до 14 часов работали интерактивные площадки. Прошла концертная программа. На локации представителей Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" желающие могли сделать пожертвование и получить значок в виде красной гвоздики. Все собранные в ходе акции средства пойдут на высококвалифицированную медицинскую помощь ветеранам всех боевых действий. Также тюменцы могли написать письма с пожеланиями и благодарностями участникам Великой Отечественной войны. Послания волонтеры передадут с личными поздравлениями.

На интерактивном стенде от мультицентра "Моя территория" горожане могли узнать о трудовой доблести тюменцев, их подвигах в тылу в годы войны.

Представители Всероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" предложили тюменцам сделать талисманы для участников специальной военной операции. "Талисман из веревки символизирует человека. Он всегда будет находиться у бойца при себе, будет его оберегать. Талисман небольшой, компактный. Он легко помещается в карман. Это для поддержки бойцов, чтобы они помнили, что здесь их ждут. Обязательно отправим талисманы в зону СВО. К ним можно приложить письма", — сказала организатор Полина Космылева.

Инна Пахомова