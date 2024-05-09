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Попробовать солдатскую кашу с тушенкой тюменцы смогут на 12 площадках

Общество, 18:07 08 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция "Солдатская каша" пройдет на 12 площадках Тюмени 9 мая. Жителям города предложат отведать настоящую солдатскую гречневую кашу с тушенкой и горячий чай.

Как сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", работа большинства площадок начнется с 9 часов.

Известно, что акция "Солдатская каша" пройдет на площади 400-летия Тюмени, в скверах Казачьи луга, Депутатов и Комсомольский. Также можно будет попробовать кашу на площади Памяти, у Тюменского технопарка, в сквере Прощания, на площади им. И. М. Губкина, бульваре Гостеприимства. Не забудут организаторы и про набережную, Цветной бульвар, сквер 65-летия Победы.

Инна Пахомова

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# День Победы , праздник , центр Аванпост

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