Попробовать солдатскую кашу с тушенкой тюменцы смогут на 12 площадках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция "Солдатская каша" пройдет на 12 площадках Тюмени 9 мая. Жителям города предложат отведать настоящую солдатскую гречневую кашу с тушенкой и горячий чай.

Как сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", работа большинства площадок начнется с 9 часов.

Известно, что акция "Солдатская каша" пройдет на площади 400-летия Тюмени, в скверах Казачьи луга, Депутатов и Комсомольский. Также можно будет попробовать кашу на площади Памяти, у Тюменского технопарка, в сквере Прощания, на площади им. И. М. Губкина, бульваре Гостеприимства. Не забудут организаторы и про набережную, Цветной бульвар, сквер 65-летия Победы.

Инна Пахомова