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Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату ко Дню Победы

Общество, 14:15 06 мая 2024

пресс-служба ОСФР по Тюменской области | Фото: пресс-служба ОСФР по Тюменской области

52 участника и инвалида Великой Отечественной войны в Тюменской области получили ежегодную выплату ко Дню Победы. Сумма выплаты составляет 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ОСФР по Тюменской области.

"Праздничная выплата ко Дню Победы полагается инвалидам Великой Отечественной войны и тем, кто непосредственно участвовал в событиях тех лет, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков и контрразведчиков, защитников Ленинграда", – отметила управляющий ОСФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.

Специально обращаться в отделение фонда для получения ежегодной выплаты не нужно, всем ветеранам средства были назначены автоматически по уже имеющимся данным Социального фонда.

"Доставка ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы произведена одновременно с пенсией и ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ) в апреле текущего года", - отмечено в сообщении.

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# ветераны , День Победы

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