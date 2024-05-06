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В Тюменской области прогнозируют грозы 7 мая

Общество, 18:43 06 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду ожидаются в некоторых районах Тюменской области 7 мая. Об этом сообщает Тюменский ЦГМС – филиал ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС".

В частности, в Уватском районе прогнозируют мокрый снег с дождем.

В целом, синоптики обещают облачную погоду, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью плюс 2-7 градусов, днем потеплеет до плюс 15 градусов.

Жителей региона призывают к осторожности и внимательности в связи с ожидаемыми метеоусловиями. В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо звонить по телефону вызова экстренных служб 112.

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