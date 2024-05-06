В Тюменской области прогнозируют грозы 7 мая
Общество, 18:43 06 мая 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду ожидаются в некоторых районах Тюменской области 7 мая. Об этом сообщает Тюменский ЦГМС – филиал ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС".
В частности, в Уватском районе прогнозируют мокрый снег с дождем.
В целом, синоптики обещают облачную погоду, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью плюс 2-7 градусов, днем потеплеет до плюс 15 градусов.
Жителей региона призывают к осторожности и внимательности в связи с ожидаемыми метеоусловиями. В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо звонить по телефону вызова экстренных служб 112.