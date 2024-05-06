В Тобольском районе водитель без прав въехал в мемориал

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водитель без прав въехал в мемориальный комплекс в с. Байкалово в Тобольском районе, с места аварии он скрылся, но его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Нарушителем оказался 49-летний житель Тобольска, он утверждал, что был с женой в момент аварии, сообщает ГИБДД Тюменской области.

На водителя составили четыре административных материала: за езду без прав, без полиса ОСАГО, за оставление места ДТП и нарушение сроков регистрации транспорта.