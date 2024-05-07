В Тюменской области музеи примут участие во всероссийской акции

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Музеи Тюменской области присоединятся к Всероссийской акции "Ночь музеев" 18 мая. В этот раз она посвящена теме "Всей семьёй в музей: созидаем, сохраняем, исследуем".

Как написала в своих аккаунтах в соцсетях директор регионального департамента культуры Елена Майер, эта тема отлично подчеркивает важность семейных ценностей и передачу культурного наследия.

"Программа "Ночи музеев" не просто познавательная, она позволяет каждому посетителю почувствовать себя частью истории и культуры. Подчеркивание династий и других семейных связей добавляет глубину и значимость культурным мероприятиям. Это отличная возможность для семей провести время вместе, обогатиться знаниями и вдохновиться историей", - считает Майер.

Бесплатные мероприятия акции: лекция-конферанс о старинной семейной моде "Жизнь, любовь" в музее "Усадьба Колокольниковых", мастер-класс "Семейный этикет. Чаепитие" в "Доме Машарова", литературное чтение повести "Метель" с музыкальными иллюстрациями в тобольском Дворце наместника, торжественная линейка ко Дню пионерии в "Губернском музее".

Тематический вечер, литературная гостиная и творческие встречи ждут посетителей в ялуторовских музеях.

Тюменское музейно-просветительское объединение подготовило единый навигатор по всем событиям "Ночи музеев" в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. Начало основной программы — в 18 часов, детской — в 16 часов.

Посетить объекты музейного показа можно по комплексным билетам, которые лучше приобретать заранее. Мероприятия специальной программы "Ночи музеев" можно оплатить "Пушкинской картой".

Возрастное огоаничение: 6+.