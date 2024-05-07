  • 7 мая 20247.05.2024вторник
  • В Тюмени 8..10 С 1 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области музеи примут участие во всероссийской акции

Общество, 18:26 07 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Музеи Тюменской области присоединятся к Всероссийской акции "Ночь музеев" 18 мая. В этот раз она посвящена теме "Всей семьёй в музей: созидаем, сохраняем, исследуем".

Как написала в своих аккаунтах в соцсетях директор регионального департамента культуры Елена Майер, эта тема отлично подчеркивает важность семейных ценностей и передачу культурного наследия.

"Программа "Ночи музеев" не просто познавательная, она позволяет каждому посетителю почувствовать себя частью истории и культуры. Подчеркивание династий и других семейных связей добавляет глубину и значимость культурным мероприятиям. Это отличная возможность для семей провести время вместе, обогатиться знаниями и вдохновиться историей", - считает Майер.

Бесплатные мероприятия акции: лекция-конферанс о старинной семейной моде "Жизнь, любовь" в музее "Усадьба Колокольниковых", мастер-класс "Семейный этикет. Чаепитие" в "Доме Машарова", литературное чтение повести "Метель" с музыкальными иллюстрациями в тобольском Дворце наместника, торжественная линейка ко Дню пионерии в "Губернском музее".

Тематический вечер, литературная гостиная и творческие встречи ждут посетителей в ялуторовских музеях.

Тюменское музейно-просветительское объединение подготовило единый навигатор по всем событиям "Ночи музеев" в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. Начало основной программы — в 18 часов, детской — в 16 часов.

Посетить объекты музейного показа можно по комплексным билетам, которые лучше приобретать заранее. Мероприятия специальной программы "Ночи музеев" можно оплатить "Пушкинской картой".

Возрастное огоаничение: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Елена Майер , музей , Ночь музеев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:27 07.05.2024В Ялуторовске в ближайшие сутки ожидается интенсивный рост уровня реки
20:20 07.05.2024Тюменские школьники в годы войны заработали более 7 тыс. рублей и передали их на строительство самолета
19:46 07.05.2024Новый водопровод обеспечит чистой водой соцобъекты п. Винзили Тюменского района
19:37 07.05.2024В Казанском районе начали дезинфекцию освобожденных от воды жилых домов