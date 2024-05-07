На областной автодороге Аромашево – Вагай отремонтируют участок в 7 км

| Фото: администрации Аромашевского района | Фото: администрации Аромашевского района

7 км областной дороги Аромашево – Вагай у д. Новоатпула отремонтируют за сезон. На участке уже трудятся дорожные рабочие, сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов.

"Инженер Аромашевского ДРСУ Евгений Плесовских доложил, что на участке идет работа по укладке нового асфальтового покрытия. Также запланированы дорожные работы по центральной улице Салавата Юлаева в деревне Новоаптула с тротуарами и барьерным ограждением", - дополнил глава.

Отметим, что в прошлом году на этой же областной трассе дорожные службы обновили участок протяженностью 5 км.