Тюменские студенты представили доклад об иммунном анти-GAD энцефалите в Санкт-Петербурге

| Фото: vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Доклад "Иммунный анти-GAD энцефалит у ребенка – редкое клиническое наблюдение" представили студентки института материнства и детства Тюменского медицинского университета на Всероссийской научно-практической конференции студенческого научного общества "Мечниковские чтения-2024" в Санкт-Петербурге. За что получили диплом III степени в секции "Клиническая неврология", сообщает пресс-служба вуза.

Над проектом работали Полина Абрамова, Ада Абдусаламова и Резеда Садыкова под научным руководством профессора кафедры детских болезней и поликлинической педиатрии Елены Левитиной.

"Был рассмотрен случай пациента из Тобольска, которого в 2023 году экстренно доставили в Тюмень для лечения. У него было диагностировано воспаление оболочек головного мозга, вызванное своими антителами. Мы проанализировали развитие заболевания, провели дифференциальную диагностику между Синдромом Ли и аутоиммунным энцефалитом. Выводы были представлены на конференции в Санкт-Петербурге. Поездка принесла не только призовое место, но и позволила получить ценный опыт, познакомиться с вузом, преподавателями, врачами-неврологами", – рассказала Полина Абрамова.

Конференция "Мечниковские чтения" проводится для совершенствования научной компетенции обучающихся, повышения стимула к исследовательской деятельности, продвижению инноваций и современных разработок, созданию сетей и связей в научном сообществе.