Комиксы и эссе-экскурсии принимают на конкурс "Памятники Тюмени" по 18 мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Комиксы, видеоролики и эссе-экскурсии на краеведческий конкурс "Памятники Тюмени" принимает библиотека истории города имени Андрея Текутьева по 18 мая. В этом году конкурс посвящен 200-летию со дня рождения купца Филимона Колмогорова, победителей ждут ценные призы.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказала заведующая библиотекой истории города Наталья Роляк.

"На данный момент поступило порядка десятка писем с выполненным творческим заданием. Опыт показывает, что большая часть работ приходит в последние дни конкурса. Основные источники, которые можно использовать при подготовке работы, указаны в положении конкурса на сайте Централизованной городской библиотечной системы, там же есть перечень домов, к которым имел отношение Филимон Колмогоров. В этом году победители могут выиграть умную колонку или фитнес-браслет", — отметила она.

Участникам предлагают ответить на тематические вопросы в буклете, его можно получить в любой городской библиотеке, а также выполнить творческое задание. На конкурсе три номинации для разных возрастных групп.

Номинация "Легенды старого дома" рассчитана на ребят 10–14 лет, им необходимо придумать и создать иллюстрированную историю дома Филимона Колмогорова (ул. Щербакова, 4) в стиле графики, комикса. В направлении "По колмогоровским местам" могут участвовать тюменцы в возрасте 15–17 лет, они должны снять видеорепортаж об одном из объектов, связанных с именем купца. Номинация "Кожевенный Лион" предназначена для горожан от 18 лет и старше. Им предлагают написать эссе-экскурсию на тему "Один день из жизни Филимона Колмогорова" с упоминанием объектов, также связанных с биографией Колмогорова.

Заполненные буклеты и конкурсные работы принимаются в любой публичной библиотеке Тюмени или направляются на электронный адрес: citylib-history@yandex.ru.

Церемония награждения победителей и призеров XIII городского краеведческого конкурса "Памятники Тюмени" состоится до 8 июня.

Влада Нерадовская