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В Казанском районе начали дезинфекцию освобожденных от воды жилых домов

Общество, 19:37 07 мая 2024

управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Дезинфекция жилых домов, частных подворий и выгребных ям, которые освободились от паводковых вод, началась в деревне Большие Ярки Казанского района. Всего был подтоплен 31 дом.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Также будет проведена обработка от мышевидных грызунов и обработка от комаров и мух. Их проведут дезинфекционные бригады, в составе которых специалисты-дезинфекторы Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, которые, в том числе, проконтролируют их эффективность.

"В реке Ишим мы видим стабильное улучшение качества воды. Всего с 8 апреля было проведено около четырех тысяч исследований, из них свыше двух тысяч — из разводящей сети. Вода в основном отвечает требованиям. Осуществляется подвоз чистой воды в ряд населенных пунктов. Все это позволяет удерживать санитарно-эпидемиологическую ситуацию", - сказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Уровень инфекционной заболеваемости в регионе не превышает среднемноголетних значений: вспышек нет.

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# обработка , Управление Роспотребнадзора

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