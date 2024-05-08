Тобольские врачи провели первую в регионе операцию по восстановлению анатомии плеча

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Подросток с деформацией плеча, ограниченной подвижностью руки и болями в плече, обратился к врачу-травматологу ОБ №3 Алишеру Рахматову. Компьютерная томография показала неправильное расположение лопатки, была диагностирована болезнь Шпренгеля - редкая врождённая патология, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Болезнь характеризуется нарушением развития плечевого пояса и проявляется в высоком расположении одной из лопаток. Патология развивается на третьей-четвёртой неделе эмбрионального периода и по мере взросления ребёнок становится скован в движении - не может поднять руку, сгибать и разгибать её.

"Заболевание имело мышечную форму - наиболее благоприятную. Перед нами стояла задача по перенаправлению прикреплённых мышц в области лопатки. Сложная операция требовала выверенности и слаженности каждого действия, потому что в зоне вмешательства располагался нервный узел с множеством ответвлений", – рассказал врач-травматолог ОБ № 3 Алишер Рахматов.

Первое в Тюменской области вмешательство такого рода длилось два часа и прошло успешно. Операционная команда опытных ортопедов провела процедуру с исключительной точностью. Врачи восстановили нормальную анатомию плеча и существенно улучшили подвижность ребёнка, а деформация значительно уменьшилась. После лечения и реабилитации подросток вернётся к привычному образу жизни.