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Госуслуги по линии ГИБДД будут доступны жителям Тюменской области 10 и 11 мая

Общество, 15:43 08 мая 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Зарегистрировать автомобиль и получить водительские удостоверения в предстоящие выходные дни, связанные с Днём Победы, можно будет 10 и 11 мая во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Тюменской области.

Для записи Госавтоинспекция рекомендует пользоваться порталом государственных услуг. Напомним, четырёхдневные каникулы ждут россиян с 9 по 12 мая.

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# выходные дни , Госавтоинспекция Тюменской области

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