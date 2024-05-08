Госуслуги по линии ГИБДД будут доступны жителям Тюменской области 10 и 11 мая
Общество, 15:43 08 мая 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Зарегистрировать автомобиль и получить водительские удостоверения в предстоящие выходные дни, связанные с Днём Победы, можно будет 10 и 11 мая во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Тюменской области.
Для записи Госавтоинспекция рекомендует пользоваться порталом государственных услуг. Напомним, четырёхдневные каникулы ждут россиян с 9 по 12 мая.