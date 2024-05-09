"Минута молчания" остановила движение на пересечении центральных улиц Тюмени

| Фото: ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» (архив 2023 года) | Фото: ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» (архив 2023 года)

Более 1 тыс. горожан стали участниками ежегодной акции "Минута молчания" на перекрестке ул. Республики и Мельникайте в Тюмени 9 мая. Она прошла в Тюмени в восьмой раз. Перед началом мероприятия волонтеры "Молодой гвардии" раздали около 500 георгиевских ленточек.

Ровно в 18.55 на перекрестке синхронно замерло движение, стихли разговоры и гул моторов. На цифровых экранах под пронзительные стихи "Реквием" Роберта Рождественского началась трансляция видеоролика с лицами тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Звук шел также из звукового оборудования, размещенного на площади, из динамиков машин тех, кто настроился на волну радио "Диполь-FM".

Слова диктора сменил звук метронома и кадры вечного огня на мемориале "Могила Неизвестного Солдата", расположенном у Кремлёвской стены в Александровском саду Москвы.

"Минута молчания" – это дань памяти ушедшим, напоминание, что Великая Победа досталась ценой миллионов жизней. Поэтому 9 мая остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в то же время светлым и радостным праздником", - рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор акции, руководитель патриотической кампании "Мы помним" в 2024 году Егор Солодкий.

На акцию пришли гости из Салехарда, семья Писаревых. Алексей и Анна привели на площадь свою семилетнюю дочь Софию, потому что считают важным сохранять память о героях семьи и страны. Алексей - сам ветеран боевых действий и не понаслышке знает, что такое война.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Мы должны чтить память наших предков, потому что наше существование напрямую связано с их жертвами и подвигами. Наша история — это фундамент, на котором стоит наше будущее, и если мы забудем уроки прошлого, мы рискуем потерять свою идентичность. Помнить о прошлом — значит строить мост в будущее для наших детей", - подчеркнул Алексей Писарев.

Инна Кондрашкина