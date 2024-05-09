45 малышей в Тюменской области вернулись в родные семьи благодаря проекту "0–4"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

45 тюменских малышей вернулись в родные семьи благодаря проекту "0–4" с августа 2023 года по март 2024 года. Его промежуточные итоги обсудили на совещании, написала в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

"Восьмимесячный малыш был помещен в Тюменский дом ребенка в октябре 2023 года. Мама воспитывала его одна, но в периоды злоупотребления спиртным не могла полноценно обеспечивать основные потребности ребенка. Подключились специалисты службы "Дети в семье". Женщина прошла стационарное лечение в наркологическом отделении областной больницы и социальную реабилитацию сроком 90 дней. Сумев справиться с пагубной зависимостью, мама покинула профилактический центр, а в марте этого года к ней вернулся малыш", - добавила уполномоченный.

Тюменский опыт по работе с семьями с алкогольной и наркозависимостью используют для федеральной стажировочной площадки проекта "0-4". За восемь месяцев удалось сделать многое, считает Мария Львова-Белова. Тюменский дом ребенка был перепрофилирован и сейчас оказывает услуги по семейной реабилитации с круглосуточным пребыванием родителей с детьми. Действует трехступенчатая система работы с родителями, страдающими алкогольной и наркозависимостью, с возможностью совместного проживания родителей с детьми в ходе социальной реабилитации. В 27 медицинских организациях работает протокол сообщения диагноза по всем нозологиям, включая наследственные или врожденные заболевания, выявленные в перинатальном или неонатальном периоде.

Также в регионе активно работают с теми, кто в силу разных обстоятельств ограничен в родительских правах, им предоставляют необходимые меры поддержки.