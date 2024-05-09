50 слепых спортсменов разыграют медали на соревнованиях в Тюмени

| Фото: Федерация спорта слепых Тюменской области | Фото: Федерация спорта слепых Тюменской области

Детско-юношеские соревнования всероссийского уровня по спорту слепых впервые пройдут в Тюменской области. 11 и 12 мая 50 участников из 10 регионов посоревнуются в реабилитационном центре "Родник" в настольном теннисе на призы всероссийской Федерации спорта слепых.

Тюменскую область представят девять спортсменов. За медали также сразятся ребята из Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Вологодской областей, Алтайского и Приморского краев, Чувашской и Удмуртской республик, а также Республики Башкортостан в трёх возрастных категориях.

Настольный теннис – один из самых популярных видов спорта среди спортсменов с нарушением зрения. Все играют в равных условиях – неважно, слепой человек или слабовидящий. Все участники надевают защитные очки и не видят ничего, ориентируясь в игре только на звук.

"Провести всероссийские соревнования на тюменской земле – инициатива нашей федерации, и мы очень благодарны за оказанную нам поддержку. Мы прикладываем все усилия, чтобы турнир стал традиционным, развивался и ежегодно привлекал участников со всей страны", - отметил заместитель председателя федерации спорта слепых Тюменской области Алексей Сиваков.