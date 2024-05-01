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1 тыс. 257 тюменцев впервые стали донорами с начала года

Общество, 11:41 13 мая 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Более 13 тыс. человек выполнили около 20 тыс. донаций крови и ее компонентов в Тюменской станции переливания крови в январе–апреле 2024 года. 1 тыс. 257 человек стали донорами впервые.

Количество заготовленной цельной донорской крови составило более 12 тыс. литров, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

С начала года более 170 доноров крови и ее компонентов представлены к награде — нагрудному знаку "Почетный донор России". Это граждане, сдавшие более 40 кроводач.

В рекрутинговый центр Федерального регистра доноров костного мозга, функции которого исполняет Областная станция переливания крови, за четыре месяца этого года обратились 243 жителя Тюменской области.

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