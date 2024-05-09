В Тюмени состоялся торжественный концерт в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Праздничный прием губернатора Тюменской области, посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в ДК "Нефтяник" 8 мая. Кроме ветеранов, тружеников тыла и других почетных гостей во дворце культуры, к трансляции благодаря виртуальным концертным залам, подключились еще около 1,5 тыс. зрителей со всех муниципалитетов региона.

В приветственной речи Александр Моор отметил, что 9 мая для каждого присутствующего - священный день - одновременно великой радости и глубокой скорби.

"Свой весомый вклад в победу внесли и наши с вами земляки. Среди тюменцев было немало героев-фронтовиков, бойцов трудового фронта. Дорогие ветераны и дружинники тыла, сегодня ваш день. Вы преодолели тяготы военного и послевоенного времени, вы наполнили историю бесчисленными примерами доблести, мужества и силы духа. С честью выиграли сражение за саму жизнь, за судьбу будущих поколений. И сама ваша жизнь – это пример беззаветной любви и преданности Родине. От себя лично, от имени правительства Тюменской области и всех земляков примите бесконечную благодарность за героизм, преданность и любовь к Отечеству, за его защиту и за великую победу", - подчеркнул он.

Глава региона напомнил, что сейчас военные защищают России на специальной военной операции. Новое поколение героев с такой же самоотверженностью, что и солдаты Великой Отечественной, защищают отчизну. И делают это порой ценой своей жизни.

Погибших защитников Родины участники приема почтили минутой молчания.

"Хочу сказать слова искренней признательности и благодарности ветеранам и участникам спецоперации за их мужество, боевые подвиги и за верность воинскому долгу. Каждый из них настоящий герой, независимо от воинского звания и должности, опыта и возраста. Встать на защиту Родины – это мужественный поступок настоящих патриотов. Именно на таких людях держалась и держится наша Россия", - выступил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

Состоялась и церемония награждения. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга орден Мужества вручили младшему лейтенанту Павлу Орлову. Почетной грамотой и благодарностями губернатора за вклад в развитие ветеранского движения наградили членов общественной̆ организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Ирека Каримова, Хамзе Давлетчина и Александра Дубравина.

Перед тюменцами выступили областные творческие коллективы, исполнив знакомые всем песни военных лет. Завершился концерт массовым исполнением песни "День Победы".

Виктория Макарова