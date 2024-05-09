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В районах Тюменской области проходят торжественные митинги в честь Дня Победы

Общество, 10:36 09 мая 2024

t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Торжественные митинги проходят в районах Тюменской области в честь Дня Победы. В Ялуторовске череду мероприятий открыли возложением цветов к мемориалу. Дань памяти воинам Великой Отечественной войны отдали ветераны, общественники и представители органов власти.

А в селе Большое Сорокино в эти минуты идет митинг в честь Дня Победы. Жители Сорокинского района возложили цветы к мемориалу. Многие из них пришли с фотографиями своих родных и близких, сражавшихся в Великой Отечественной войне.

t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В селе Казанском на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, приходят семьями. Среди них Аня Скопенко, она вместе с родителями живет в Надыме, в Казанское приехала к дедушке и бабушке.

t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Аня вы этом году пойдет в первый класс, ее назвали в честь прабабушки Анны, которая прошла всю Великую Отечественную войну, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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