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Сотни тюменцев принимают участие в праздничных мероприятиях на площади 400-летия

Общество, 11:29 09 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мирного неба над головой и крепкого здоровья пожелал жителям Тюмени глава города Руслан Кухарук на праздновании 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

"Низкий поклон фронтовикам, труженикам тыла за подвиг! Сколько бы лет ни прошло с той далекой поры, память о ратных событиях всегда будет жить в сердцах людей", - подчеркнул глава города.

На площади 400-летия Тюмени продолжаются праздничные мероприятия. Несмотря на капризную погоду, сотни горожан принимают участие в празднике. В центре площади проходит блиц-парад курсантов ТВВИКУ, для самых маленьких тюменцев организованы творческие мастер классы и акция Письмо солдату.

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Николай Ступников

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# День Победы , Руслан Кухарук

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