Сотни тюменцев принимают участие в праздничных мероприятиях на площади 400-летия

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мирного неба над головой и крепкого здоровья пожелал жителям Тюмени глава города Руслан Кухарук на праздновании 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

"Низкий поклон фронтовикам, труженикам тыла за подвиг! Сколько бы лет ни прошло с той далекой поры, память о ратных событиях всегда будет жить в сердцах людей", - подчеркнул глава города.

На площади 400-летия Тюмени продолжаются праздничные мероприятия. Несмотря на капризную погоду, сотни горожан принимают участие в празднике. В центре площади проходит блиц-парад курсантов ТВВИКУ, для самых маленьких тюменцев организованы творческие мастер классы и акция Письмо солдату.

Николай Ступников