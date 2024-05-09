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Фотогалерея: День победы в Тюмени на площади 400-летия

Общество, 11:58 09 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На площади 400-летия Тюмени продолжаются праздничные мероприятия. Несмотря на капризную погоду, сотни горожан принимают участие в празднике. В центре площади проходит плац-парад курсантов ТВВИКУ, для самых маленьких тюменцев организованы творческие мастер классы и акция Письмо солдату. Полевая кухня угощает всех гостей горячей кашей и ароматным чаем. Также можно ознакомиться с самыми современными образцами военной техники. О боевых характеристиках машин рассказывают сотрудники ТВВИКУ.

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