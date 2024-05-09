Празднование Дня Победы продолжается на площади 400-летия Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Празднование Дня Победы продолжается на площади 400-летия Тюмени. Сегодня главная наша миссия - это сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, обратился к участникам мероприятий глава города Руслан Кухарук.

"Жители Тюмени, города Трудовой доблести, по-особому почитают День Победы, самый важный праздник нашей страны", - считает глава.

На площади развернулись десятки тематических площадок. Гостей праздника угощают солдатской кашей и горячим чаем из военно-полевой кухни. Рядом расположены образцы военной техники - комплексы "Уран-6" и "Тайфун-К", а также БТР и квадроциклы.

Специалисты скорой медицинской помощи показывают на манекенах, как грамотно и быстро действовать очевидцам в самых жизнеугрожающих ситуациях. Каждый посетитель может потренироваться и закрепить навык.

В арт-пространствах для самых маленьких гостей проходят творческие мастер-классы и занятия. Также тюменцы участвуют в акции "Письмо солдату". Их потом передадут участникам специальной военной операции.

Несмотря на отмену в 2024 году шествия "Бессмертного полка" в его традиционном формате, многие тюменцы пришли на праздник с портретами своих героев.

Глава Тюмени посетил праздник с портретом своего деда, дошедшего до Берлина. "Это ещё один повод для всех нас объединиться, как и весь народ нашей страны восемьдесят лет назад", - подчеркнул Руслан Кухарук.

Праздничные мероприятия в центре Тюмени продолжаются. С 18 часов на площади начнёт работу кинотеатр под открытым небом. Гости праздника увидят фильмы о Великой Отечественной войне.

Николай Ступников