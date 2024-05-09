Жители Нижней Тавды организовали автопробег в честь Дня Победы
Общество, 12:49 09 мая 2024
| Фото: t.me/ntavda
Жители Нижней Тавды организовали автопробег в честь Дня Победы. По улицам проедут автомобили с символикой праздника и портретами своих родных – участников Великой Отечественной войны. Присоединиться могут все желающие.
А на митинге в Аромашево кадеты на плац-параде пронесли знамена всех родов войск армии России. Торжественная часть прошла с возложением цветов к мемориалу. Память земляков, которые сделали все возможное для общей Победы, почтили минутой молчания.