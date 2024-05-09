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Жители Нижней Тавды организовали автопробег в честь Дня Победы

Общество, 12:49 09 мая 2024

t.me/ntavda | Фото: t.me/ntavda

Жители Нижней Тавды организовали автопробег в честь Дня Победы. По улицам проедут автомобили с символикой праздника и портретами своих родных – участников Великой Отечественной войны. Присоединиться могут все желающие.

А на митинге в Аромашево кадеты на плац-параде пронесли знамена всех родов войск армии России. Торжественная часть прошла с возложением цветов к мемориалу. Память земляков, которые сделали все возможное для общей Победы, почтили минутой молчания.

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# Аромашево , День Победы , Нижняя Тавда

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