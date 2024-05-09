"Моржи" провели водный парад "Бессмертный полк" на Туре в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

50 пловцов провели водный парад "Бессмертный полк" на реке Туре в Тюмени 9 мая. Тюменских "моржей" приехали поддержать единомышленники из районов Тюменской области. Это уникальное мероприятие для России проводят в областном центре ежегодно.

"Никто и нигде, кроме как в Тюмени водного парада "Бессмертный полк" не проводят. И в пандемию он был, и в эти сложные времена – мы всегда плыли и плывем! Как это было в Антарктиде и Чили, Аргентине и Японии. Тюменцы всегда доказывали, что наш "Бессмертный полк" не только в России. Оказывается его поддерживают многие и за рубежом", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" исполнительный директор тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень" Андрей Агарков.

После эстафеты, которую также традиционно на 9 мая проводят тюменские "моржи", все участники в сопровождении организаторской команды проплыли с портретами своих близких героев по Туре 400 м. После чего вернулись в исходную точку на набережной.

"Наша память – это то, что нас всех поддерживает, самое дорогое, что есть и людьми нас показывает", - подчеркнул Агарков.

По завершению парада состоялось награждение победителей эстафеты. Всех участников угостили ароматным пловом от "АквАйСпорт-Тюмень".

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин