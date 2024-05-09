Тюменцам рассказали о трудовом подвиге земляков во время войны в музее "Городская дума"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экскурсия "Тюмень-Война-Великая-Победа" прошла в рамках постоянной одноимённой выставки музея "Городская дума" 9 мая в Тюмени. Она посвящена боевому и трудовому подвигу тюменцев в годы Великой Отечественной войны.

По словам методиста учреждения Павла Малиновского, в годы войны в здании музея "Городская дума" располагался эвакуационный госпиталь № 2475. В нем лечили воинов Красной Армии, поэтому само здание имеет непосредственное отношение к военной истории.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Посетителей познакомили с жизнью довоенной Тюмени, рассказали, как областная столица стала городом трудовой доблести 20 мая 2021 года. Гости выставки узнали о работе промышленных предприятий города в годы войны, людях, которые на них работали, об инициативах тюменцев и что они делали для фронта, какие инновации разрабатывали.

"Некоторые проекты были настолько интересны и востребованы, что их впоследствии запустили в помощь фронту", - рассказал Павел Малиновский.

В рамках выставки представили комплекс, посвященный работе тюменских эвакуационных госпиталей. Посетителям показали личные вещи врачей, хирургов, которые трудились в лечебных учреждениях, рассказали, с какими сложностями они сталкивались и как их преодолевали.

В одном из залов продемонстрировали экскурсионной группе, как сейчас в Тюмени сохраняется память о Великой Отечественной войне. Рассказали о работе военно-поисковых отрядов, показали оружие, которым сражались бойцы из Тюменской области. А также представили несколько личных комплектов тюменцев, в том числе китель и награды Василия Сопенко, который командовал 368-й стрелковой Краснознаменной Печенгской дивизией и получил редкую полководческую награду — орден Суворова 2-й степени.

Павел Малиновский рассказал, что чаще всего в ходе экскурсии посетители спрашивают о том, за счет чего Тюмень стала городом, в котором в начале войны было до 100 тыс. жителей, а после - почти 200 тыс. человек.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экскурсовод пояснил, что это произошло в результате эвакуации промышленных предприятий. Также за счет того, что многие красноармейцы, прошедшие лечение в госпиталях Тюмени, в дальнейшем остались жить в полюбившемся сибирском городе. Кроме того, впоследствии было пересмотрено и административное деление.

Кульминационным моментом экскурсии стал рассказ о промышленном рывке, который тюменцы совершили в годы Великой Отечественной войны, их самоотверженном труде с посещением зала экспозиции, посвященного работе тыловых предприятий.

"О трудовом подвиге, совершенном тюменцами, многие даже и не догадываются, потому что само слово больше ассоциируется с боевыми действиями. Для многих тыловой подвиг земляков стал открытием", - подчеркнул Павел Малиновский.

Тюменка Татьяна Чащина пришла на экскурсию с дочерью Мариной и внуком Глебом.

"Мы целенаправленно в День Победы шли на эту выставку, чтобы больше узнать об истории любимой Тюмени и ее жителей. Я сама патриотка, в духе любви к Отечеству воспитывала дочь, теперь очередь за внуком", - пояснила она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ее внук Глеб Москвин рассказал, что учится в 3 классе гимназии 16, знает, что в Великой Отечественной войне победил Советский Союз. И именно в те годы создали легендарный танк Т-34.

"Я хотел увидеть оружие, с которым тогда воевали, и его показали. Мне было интересно узнать, что мои ровесники в третьем классе вступали в пионеры и уже в 9-10 лет могли идти работать на завод", - поделился Глеб Москвин.

Инна Кондрашкина