В Упоровском районе чествовали ветерана Великой Отечественной войны

| Фото: ИИЦ "Знамя правды", администрация Упоровского района. | Фото: ИИЦ "Знамя правды", администрация Упоровского района.

101-летнего Ветерана Великой Отечественной войны Петра Максимовича Вожева чествовали в Упоровском районе. Глава района Леонид Сауков поздравил его с Днем Победы и вручил фронтовику поздравление от губернатора Тюменской области Александра Моора, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Петр Максимович служил в рядах Красной армии с первых дней войны в 25-Чапаевской дивизии 82-го инженерного батальона Приморской армии. Был командиром саперного взвода.

В селе Упорово 9 Мая прошел торжественный митинг, посвящённый 79-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. У памятника воинам-землякам был выставлен почётный караул из курсантов Центра реализации молодёжных программ.

Глава Упоровского района Леонид Сауков в своем поздравлении отметил: "Ежегодно 9 Мая площади и улицы наших сел и деревень становятся местом встречи поколений. В этот день все мы ощущаем себя причастными к этому великому событию. Нас наполняет гордость за свой народ, за историю страны".