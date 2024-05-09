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В Аромашевском районе восстанавливают проезжую часть моста через реку Вагай

Общество, 16:17 09 мая 2024

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Восстановление проезжей части моста через реку Вагай на автомобильной дороге Подъезд к д. Новоуфимская – Ольгина – Ангарка, разрушенного в результате сильного паводка, началось в Аромашевском районе.

Как сообщает ГУС Тюменской области, дорожные службы провели обследование моста, определили объём восстановительных работ и заканчивают подготовку материалов. Ремонтные работы будут выполнены в кратчайшие сроки. Автомобильное и пешеходное движение по мосту было временно прекращено из-за паводка и повреждения конструкций.

В настоящее время для обеспечения связи с населенными пунктами доступен альтернативный объезд по автомобильной дороге с твердым покрытием Кротово - Новопетрово.

По мере схода паводка дорожные службы проведут обследование всех подтопленных автомобильных дорог регионального значения и мостов и приведут все объекты в нормативное состояние, чтобы обеспечить безопасность и удобство проезда для всех участников дорожного движения.

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# Главное управление строительства Тюменской области , мосты , паводок

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