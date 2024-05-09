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Юные жители села Уктуз Бердюжского района создали Сад Памяти

Общество, 16:41 09 мая 2024

Богдан Ковяткин | Фото: Богдан Ковяткин

Школьный Сад Памяти появился в селе Уктуз в Бердюжском районе. На территории школы ребята вместе с учителями высадили кусты смородины. 50 готовых саженцев для нового проекта выделил индивидуальный предприниматель Эльмар Ибуков, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Помочь и поддержать школьников пришли педагоги, которые уже на заслуженном отдыхе и даже старшая группа детского сада. Инициатором посадки выступил местный восьмиклассник Богдан Ковяткин. У себя в районе он планирует заняться промышленным выращиванием ягод. И уже сейчас идет к цели. В прошлом году Богдан приобрел и уже посадил свои первые 190 кустов смородины, став участником социального проекта "Ягоды. Выращиваем вместе".

С участием тюменского производителя также в рамках проекта пришкольные сады уже появились в 10 общеобразовательных учреждениях Тюменского, Вагайского, Сладковского, Упоровского, Ялуторовского и Ярковского районах. Всего руками ребят высажено 500 кустов смородины — по 50 кустов в каждой школе.

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# Бердюжский район , День Победы , сад Памяти

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