Парад парусных судов провели в Тюмени в честь Дня Победы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Парад парусных судов, посвященный Дню Победы, состоялся в Тюмени 9 мая. Переменчивая погода не напугала участников.

Красочное событие, привлекающее внимание многих горожан, проходит в областной столице второй год подряд. Чтобы запечатлеть происходящее, тюменцы семьями приходят на набережную. Суда оформили по-праздничному флагами и тематическими наклейками. На топах мачт были закреплены красные флажки с названиями городов-героев, которые внесли наибольший вклад в дело победы в годы Великой Отечественной войны.

"В 2023 году мы предложили такую идею правительству. Нас поддержали. Тогда у нас был дебют, в 2024 году учли все ошибки и сделали парад лучше. С 60 до 100 увеличилось количество участников по сравнению с прошлым годом. Стало больше лодок. Не может не радовать и то, что возросло число партнеров, которые нас поддерживают. Этим парадом мы хотим дать тюменцам возможность увидеть красоту парусов. Приурочили это к великому событию — священному празднику Дню Победы", — поделился председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов, сопредседатель регионального штаба "Народного фронта" Евгений Кравченко.

Состав команд на катамаранах и лодках был разнообразным: члены Всероссийского общества инвалидов, Федерации парусного спорта, профессиональные яхтсмены, представители движения "Юнармия". В этот раз в Тюмень для участия в этой патриотической акции приехали гости из Перми, Удмуртии, Курганской области, Ханты-Мансийского автономного округа. Они прибыли со своими парусными катамаранами.

"С нами участвуют и дети. Они находятся как на катамаранах, так и на лодках сопровождения. Очень важно, чтобы наше подрастающие поколения знало историю, чтило память о предках", — добавил он.

9 мая в Тюмени стояла переменчивая погода: одно время лил дождь, затем ненастье сменилось жарой. Но тепло было недолгим, вскоре небо вновь стало серым. К участию в параде парусных судов приглашали, в том числе, владельцев маломерных судов, моторных лодок, поступали даже заявки от них, но накануне они отказались из-за прогноза погоды.

Протяженность маршрута составила 17 км. Конечной точкой стало озеро Круглое.

Инна Пахомова