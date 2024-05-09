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Жители Вагайского района провели митинг у Вечного огня в парке Победы

Общество, 17:17 09 мая 2024

t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Жители Вагайского района провели митинг у Вечного огня в парке Победы 9 мая. Также они возложили цветы к мемориалу, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Продолжил праздничные мероприятия концерт, в котором артисты исполнили песни военных лет и представили хореографические номера.

Накануне Дня Победы по центральным улицам десяти деревень Дубровинского сельского поселения Вагайского района прошел автопробег "Бессмертный автополк".

t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Память погибших в годы Великой Отечественной войны почти в Ишиме. Торжественный митинг состоялся на Соборной площади. Горожане возложили цветы и венки к Вечному огню. Минуту молчания сопровождал колокольный перезвон с Богоявленского собора.

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# Викуловский район , День Победы , Ишим

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