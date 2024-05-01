268 школьников Тюменского района получили медали за особые успехи в учении за пятилетку

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

268 школьников Тюменского района получили медали за особые успехи в учении за последние 5 лет. В образовательных организациях выстроена система по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и молодежи в творчестве, спорте, интеллектуальной и общественной деятельности.

В этом году впервые ученица 10 класса Ушаковской школы Ариане Гердт стала победительницей заключительного Всероссийского этапа по немецкому языку. Целенаправленная работа педагогов помогает ребятам реализовать свой потенциал, показать возможности развития способностей, определиться с выбором профессии. В Региональную базу талантливых детей и молодежи внесено более 900 ребят, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.