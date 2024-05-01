Тюменский психиатр рассказала, что отличает деменцию от возрастных изменений

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Деменция - серьезное нарушение когнитивных функций человека. Это состояние делает его неспособным к обычным жизненным задачам, лишает возможности ориентироваться в пространстве и требует помощи посторонних даже для небольших перемещений.

Помимо этого, человек теряет способность узнавать близких, понимать устную речь и полностью зависит от окружающих.

"По статистике, количество людей старше 65 лет быстро увеличивается, а к 2050 году доля лиц этой возрастной группы утроится. Примерно 20% из них будут страдать когнитивными расстройствами, включая деменцию. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, деменция является результатом различных патологий и травм, повреждающих головной мозг. Самой распространенной формой деменции считается болезнь Альцгеймера, которая ответственна за 60-70% случаев заболевания", - рассказала врач-психиатр Тюменского кардиоцентра Елена Кузьмищева.

Легкая забывчивость при старении не равносильна деменции. Когнитивные способности и социальная адаптация должны позволять человеку вести привычный образ жизни, например, он сам ходит по магазинам, оплачивает коммунальные платежи, готовит еду, пишет КП-Тюмень.

"С годами когнитивные функции меняются, становится сложнее изучать новое, концентрировать внимание, менять привычный алгоритм действий, но это еще не деменция", - отметила Кузьмищева.