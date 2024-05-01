Автомобилистов предупреждают о действующем реверсивном движении на трассе Тюмень - Омск

t.me/gibdd72 t.me/gibdd72

Движение на автодороге Тюмень - Омск в Абатском районе частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме. Автоинспекторы регулируют движением вручную, пропуская поочередно колонны транспорта, сообщает региональная ГАИ.

Затруднений в движении нет. Сотрудники Госавтоинспекции работают во взаимодействии с дорожными службами, укрепляющими дамбу. И призывают водителей быть внимательнее, подъезжая к участку реверса.

Напомним, проблемы с передвижением на данном участке федеральной трассы возникли в связи с паводком.