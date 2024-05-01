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Автомобилистов предупреждают о действующем реверсивном движении на трассе Тюмень - Омск

Общество, 10:50 10 мая 2024

t.me/gibdd72

Движение на автодороге Тюмень - Омск в Абатском районе частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме. Автоинспекторы регулируют движением вручную, пропуская поочередно колонны транспорта, сообщает региональная ГАИ.

Затруднений в движении нет. Сотрудники Госавтоинспекции работают во взаимодействии с дорожными службами, укрепляющими дамбу. И призывают водителей быть внимательнее, подъезжая к участку реверса.

Напомним, проблемы с передвижением на данном участке федеральной трассы возникли в связи с паводком.

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# ГАИ , ограничение движение , реверсивное движение

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