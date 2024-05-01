  • 10 мая 202410.05.2024пятница
  • USD91,8239
    EUR98,9461
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Лучших юных математиков выявили в Тюмени среди 140 команд

Общество, 17:08 10 мая 2024

vk.com/np.fmschool72 | Фото: vk.com/np.fmschool72

140 команд школьников 4, 5, 6 и 7 классов встретились на VIII Турнире юных математиков Тюменской области "ТЮМ_72". Они поборолись за звание лучших в двух математических играх - “Домино” и “Пенальти”, сообщает ФМШ Тюменской области.

Среди 4-х классов победителем стала команда "Гимназисты-5" из гимназии №5 Тюмени. У 5-х классов победу праздновали "Поколение Альфа", Многопрофильный образовательный центр развития одаренности №117 Омска.

У шестиклассников лучшими стала команда "Корень" из гимназии №16 Тюмени. Победа среди 7-классников досталась сборной "Лицей - НВ - 7 – 2" из Губкинского, ЯНАО.

Победители и призеры отмечены дипломами и памятными призами.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ФМШ Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:09 10.05.2024Секретный 45-килограммовый экспонат с полей Сталинградской битвы передали в Ишим из Суровикино ко Дню Победы
20:02 10.05.2024Тюменцам предлагают отправиться в гости к абалакским осетрам
19:48 10.05.2024Новые факты о бронепоезде "Патриот" обнаружили ишимские музейщики
18:44 10.05.2024В музее тюменского ЦУМа откроют выставку о миротворческих миссиях России