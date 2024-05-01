Лучших юных математиков выявили в Тюмени среди 140 команд

| Фото: vk.com/np.fmschool72 | Фото: vk.com/np.fmschool72

140 команд школьников 4, 5, 6 и 7 классов встретились на VIII Турнире юных математиков Тюменской области "ТЮМ_72". Они поборолись за звание лучших в двух математических играх - “Домино” и “Пенальти”, сообщает ФМШ Тюменской области.

Среди 4-х классов победителем стала команда "Гимназисты-5" из гимназии №5 Тюмени. У 5-х классов победу праздновали "Поколение Альфа", Многопрофильный образовательный центр развития одаренности №117 Омска.

У шестиклассников лучшими стала команда "Корень" из гимназии №16 Тюмени. Победа среди 7-классников досталась сборной "Лицей - НВ - 7 – 2" из Губкинского, ЯНАО.

Победители и призеры отмечены дипломами и памятными призами.