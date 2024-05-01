В Тюменской области более двух тысяч вакансий в сфере образования

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области востребованы педагогические работники, как сообщает региональный департамент труда и занятости населения, спрос есть на всех уровнях сферы образования.

В банке вакансий службы занятости более 23,3 тыс. предложений для трудоустройства, более 2,2 тыс. из них приходится на сферу образования. С учётом строительства новых школ и детсадов такая тенденция объяснима, подчеркивают в ведомстве.

Образовательные организации готовы принять 76 учителей математики, 47 - иностранного языка, 15 — биологии, 5 — физкультуры. В школах ждут 19 преподавателей начальных классов.

Также работу могут найти один директор школы, 63 педагога-психолога, 15 социальных педагогов, 19 педагогов-организаторов, 34 учителя-логопеда, 23 музыкальных руководителя, четыре педагога-библиотекаря.

Требуются 55 педагогов дополнительного образования, 16 руководителей кружков, 16 учителей в музыкальные школы. Высокий спрос и на воспитателей, сейчас для них есть 124 вакансии. Еще 26 человек смогут трудоустроиться младшими воспитателями, восемь в ясли.

Кроме того, открыты вакансии для 38 преподавателей в колледжах и вузах, восьми преподавателей профобучения, шести мастеров производственного обучения, трёх доцентоов, 27 тьютеров, пишет "Вслух.ру".