Более 1,5 тысяч детей-инвалидов прошли курс комплексной соцреабилитации в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области за два года более 1,5 тыс. детей-инвалидов прошли курс комплексной социальной реабилитации благодаря пилотному проекту. Курс комплексной реабилитации длится три недели.

Число учреждений Тюменской области, проводящих реабилитацию в 2024 году достигло 12, первоначально в 2022 году заявлялось лишь семь. В проекте участвуют и два федеральных центра: федеральное бюро медико-социальной экспертизы и центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта.

В реабилитационных организациях детей обучают безопасному поведению, навыкам ориентирования и взаимодействия дома и на улице. Они принимают участия в занятиях по профессиональной ориентации, адаптивной физкультуре.

Родителей же консультируют как лучше адаптировать квартиру или дом к нуждам ребенка, помогают с вопросами использования технических средств реабилитации.

В стационарной форме реабилитация проводится в центрах "Родник", "Пышма" и "Надежда" (кроме детей с нарушениями речи), детском психоневрологическом доме-интернате в с. Успенка.

В полустационарной форме- в Тюменском областном центре реабилитации инвалидов, в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних в Тобольске, Ишиме ("Согласие") и в с. Омутинское, а также в центре коррекции "Новые горизонты", ТРАНБО "Открой мне мир", институте уникальных детей и детском саду №133 Тюмени.

"При выборе учреждения учитывается заболевание ребёнка и нарушенные функции организма, приводящие к инвалидности и определяющие нуждаемость в комплексной реабилитации и абилитации. В пилотном проекте участвуют дети-инвалиды 4 -17 лет, в течение года со дня установления категории "ребенок-инвалид" и определения нуждаемости в услугах по комплексной реабилитации и абилитации", — сообщила руководитель-главный эксперт Главного бюро МСЭ по Тюменской области Надежда Олькова.

Пилотный проект стартовал в 2022 году в Тюменской и Свердловской областях, а с 2024 года он реализуется также в Рязанской области. Проект будет осуществляться до конца 2026 года, но не исключено, что его реализацию продлят.