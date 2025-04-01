Движение транспорта частично ограничено на улице Профсоюзной в Тюмени

| Фото: пресс-служба компании "Росводоканал Тюмень" | Фото: пресс-служба компании "Росводоканал Тюмень"

Движение автотранспорта по улице Профсоюзной на участке от улицы Республики до Ленина частично ограничено. "Росводоканал Тюмень" проводит восстановительные работы на канализационном коллекторе, диаметром 400 мм, сообщает пресс-служба компании.

Задействовано восемь единиц спецтехники и две аварийно-восстановительные бригады предприятия.

"Коллектор расположен на глубине более четырех метров, что осложняет работы. Все необходимые материалы и оборудование имеются", - сообщил директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Ремонт пройдет без ограничения услуг водоснабжения и водоотведения. На время установлена резервная перекачка стоков.

"За годы железобетонный коллектор повредила газовая коррозия. Увеличивают нагрузку сезонные подвижки грунта, а также мусор, который скапливается на стенках труб и образует засоры", - пояснил начальник цеха эксплуатации сетей водоотведения "Росводоканал Тюмень" Роман Габрильян.