Движение транспорта частично ограничено на улице Профсоюзной в Тюмени
Движение автотранспорта по улице Профсоюзной на участке от улицы Республики до Ленина частично ограничено. "Росводоканал Тюмень" проводит восстановительные работы на канализационном коллекторе, диаметром 400 мм, сообщает пресс-служба компании.
Задействовано восемь единиц спецтехники и две аварийно-восстановительные бригады предприятия.
"Коллектор расположен на глубине более четырех метров, что осложняет работы. Все необходимые материалы и оборудование имеются", - сообщил директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.
Ремонт пройдет без ограничения услуг водоснабжения и водоотведения. На время установлена резервная перекачка стоков.
"За годы железобетонный коллектор повредила газовая коррозия. Увеличивают нагрузку сезонные подвижки грунта, а также мусор, который скапливается на стенках труб и образует засоры", - пояснил начальник цеха эксплуатации сетей водоотведения "Росводоканал Тюмень" Роман Габрильян.