  • 1 апреля 20251.04.2025вторник
  • В Тюмени 4..6 С 0 м/с ветер северо-восточный

Картины и изделия ручной работы участников СВО выставят в Ембаевском сельском музее

Общество, 18:52 01 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Картины, изделия декоративно-прикладного творчества участников специальной военной операции выставят в Ембаевском сельском музее в Тюменском районе в середине апреля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила хранитель фонда Ембаевского сельского музея, краевед Нэля Файзуллина.

"Готовится большая выставка. Экспонаты привезли наши друзья-пограничники. Председатель общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов доставил картины и изделия ручной работы, которые в свободное время делают ребята, находящиеся на СВО", — поделилась она.

На эту выставку планируют приводить группы школьников.

﻿

Нэля Файзуллина подчеркнула, что так как 2025 год объявлен Годом защитника Отечества и Годом героев в Ембаевском сельском музее ведется большая работа в этом направлении. Здесь обновился зал боевой и трудовой славы. В нем открыли новый стенд памяти, посвященный жителю с. Ембаево Тимуру Иляусинову. Мужчина погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи весной 2024 года.

"Мы собрали большой материал о нем. Он очень любил рисовать. У него получались красивые портретные работы. Стену памяти оформили благодаря спонсорам. Так, во время новогодних каникул в наш музей приехали московские гости. Работы Тимура удивили их, и один молодой человек решил дать нам деньги с просьбой сделать отдельный стенд. Теперь такой стенд появился в нашем музее. Достойно открывали его в феврале, пригласили маму погибшего бойца, друзей, бывших одноклассников, односельчан", — рассказала хранитель фонда Ембаевского сельского музея.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выставка , Ембаево , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:41 01.04.2025Тюменцы успевают подать заявки на конкурс грантов губернатора Тюменской области
19:52 01.04.2025Около 150 преподавателей будут бороться за звание "Педагог года Тюменской области"
19:01 01.04.2025Движение транспорта частично ограничено на улице Профсоюзной в Тюмени
18:52 01.04.2025Картины и изделия ручной работы участников СВО выставят в Ембаевском сельском музее

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора