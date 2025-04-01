Картины и изделия ручной работы участников СВО выставят в Ембаевском сельском музее

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Картины, изделия декоративно-прикладного творчества участников специальной военной операции выставят в Ембаевском сельском музее в Тюменском районе в середине апреля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила хранитель фонда Ембаевского сельского музея, краевед Нэля Файзуллина.

"Готовится большая выставка. Экспонаты привезли наши друзья-пограничники. Председатель общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов доставил картины и изделия ручной работы, которые в свободное время делают ребята, находящиеся на СВО", — поделилась она.

На эту выставку планируют приводить группы школьников.

Нэля Файзуллина подчеркнула, что так как 2025 год объявлен Годом защитника Отечества и Годом героев в Ембаевском сельском музее ведется большая работа в этом направлении. Здесь обновился зал боевой и трудовой славы. В нем открыли новый стенд памяти, посвященный жителю с. Ембаево Тимуру Иляусинову. Мужчина погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи весной 2024 года.

"Мы собрали большой материал о нем. Он очень любил рисовать. У него получались красивые портретные работы. Стену памяти оформили благодаря спонсорам. Так, во время новогодних каникул в наш музей приехали московские гости. Работы Тимура удивили их, и один молодой человек решил дать нам деньги с просьбой сделать отдельный стенд. Теперь такой стенд появился в нашем музее. Достойно открывали его в феврале, пригласили маму погибшего бойца, друзей, бывших одноклассников, односельчан", — рассказала хранитель фонда Ембаевского сельского музея.

Инна Пахомова