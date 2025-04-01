Автоинспекторы информируют тюменцев об ограничениях из-за реконструкции улицы Ленина

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции информируют водителей об ограничениях в связи с реконструкцией улицы Ленина. В часы пик они несут службу на перекрестках улицы Республики с улицами Челюскинцев, Кирова и Семакова, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"Тюменцы еще не привыкли к тому, что движение на центральных улицах ограничено. Именно поэтому полицейские проводят разъяснительную работу", — сообщили в ГАИ.

До 15 июля движение ограничено на участке улицы Ленина от Кирова до Первомайской, на улице Челюскинце – от Ленина до Республики. На участке улицы Республики от улицы Первомайской до моста Влюбленных организовано двустороннее движение.