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426 домов остаются подтопленными в Тюменской области

Общество, 16:15 11 мая 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В 64 населенных пунктах в пострадавших от паводка районах Тюменской области остаются подтопленными 426 домов, 347 дачных домов, 3 тыс. 498 приусадебных участка и 36 участков автомобильных дорог.

В пунктах временного размещения находятся 448 человек, из них 147 детей. Оказывать помощь населению продолжают сотрудники регионального управления МЧС.

В Ишиме начали демонтировать временные насыпи и подключать электроэнергию в дома. По мере схода воды городские службы приступают к уборке территорий.

В с. Абатском восстанавливают электроснабжение, люди постепенно возвращаются в свои дома. В населенных пунктах отрезанных водой действуют лодочные переправы.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , паводок

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