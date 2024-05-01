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Четыре большегруза столкнулись на трассе в Абатском районе

Происшествия, 13:01 11 мая 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Из-за столкновения четырёх фур полностью ограничено движение на 349-м км федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, два большегруза стали обгонять колонну автомобилей и выехали на встречную полосу, но столкнулись между собой из-за неправильно выбранной дистанции. Пострадавших нет.

Автоинспекторы работают на месте ДТП, чтобы восстановить движение на федеральной трассе. Для ликвидации последствий ДТП на место аварии уже вызваны дорожные службы.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Абатский район , Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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