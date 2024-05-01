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Врачи помогли юному тюменцу с ожогом глаз от лазерной указки

Общество, 08:42 12 мая 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

В детское приемное отделение Областной клинической больницы №2 Тюмени обратился 14-летний пациент с жалобами на появление пятен перед глазами. Подросток играл с домашним животным лазерной указкой и случайно несколько раз посветил себе в глаза.

При осмотре врачи выявили значительное снижение остроты зрения, три лазерных ожога центральной зоны сетчатки правого глаза и пять слева. Пациента госпитализировали.

С первых дней мальчику начали проводить противовоспалительную гормональную терапию для снижения отека и заживления поврежденных тканей глаза. За неделю врачам удалось восстановить уровень остроты зрения с 0,4/0,3 до 1,0/0,9 соответственно, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Важно, чтобы родители объяснили детям правила безопасности или исключили из их доступа лазерные указки, считают медики. Даже кратковременная экспозиция излучения может привести к структурным повреждениям органа зрения.

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