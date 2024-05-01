После каких ситуаций могут проявиться нарушения психики, рассказала тюменский врач

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Сойти с ума человек может после стрессовых ситуаций, жизненных потрясений. Как реагирует на них психика, зависит от наследственности, темперамента и характера, считает врач-психиатр специализированной бригады скорой помощи Лия Горшкова.

Часто у мнительных людей, столкнувшихся со стрессом, насилием или угрозой жизни, могут сохраняться страхи и тревоги, которые впоследствии могут привести к маниакальным, бредовым идеям.

"Типичный случай: пациент с шизофренией в детстве представляет из себя идеального ребенка. Он тихий, отличник в учебе, послушный, предпочитает сидеть дома, он никогда не падал с велосипеда, у него нет друзей. Однако во время сдачи экзаменов он вдруг лишился рассудка", — поясняет Лия Горшкова.

Специалисты считают, что ген шизофрении может оставаться спящим на протяжении всей жизни человека. Пациенты и продолжили бы жить с особыми чертами своего характера, если бы не эти катализаторы в виде стрессовых ситуаций, пишет tmn.aif.ru.