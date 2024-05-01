Тюменца Геннадия Иванова наградили медалью Росгвардии "За содействие"

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Геннадия Иванова, известного как автора идеи "Бессмертного полка", наградили медалью Росгвардии "За содействие". Награду тюменцу вручили на торжественном собрании, посвященном Дню Победы, в центральном аппарате Росгвардии в Москве.

Геннадий Иванов посвятил службе в органах правопорядка более 30 лет. После выхода на заслуженный отдых старшина милиции в отставке активно ведет патриотическую работу. Он является одним из трех сопредседателей Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", сообщает инфоцентр правительства региона.