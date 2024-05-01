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Тюменцев ждут на форуме представителей креативных индустрий в Нижнем Новгороде

Общество, 14:41 12 мая 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Тюменцев приглашают на молодежный форум для представителей сферы креативных индустрий, волонтеров, медиаспециалистов "Метеор". Он пройдет в Нижнем Новгороде с 4 по 9 июля, спишет Мегатюмень.

Молодые люди от 14 до 35 лет посетят лекции и круглые столы, встретятся с экспертами федерального, окружного и регионального уровней, поучаствуют в дискуссиях, мастер-классах и разработают итоговые продукты по каждой образовательной траектории. Также участников ждут выставки, фестивали, акции и турниры.

Подать заявку можно на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 20 мая.

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# креативные индустрии

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