Тюменцев ждут на форуме представителей креативных индустрий в Нижнем Новгороде

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Тюменцев приглашают на молодежный форум для представителей сферы креативных индустрий, волонтеров, медиаспециалистов "Метеор". Он пройдет в Нижнем Новгороде с 4 по 9 июля, спишет Мегатюмень.

Молодые люди от 14 до 35 лет посетят лекции и круглые столы, встретятся с экспертами федерального, окружного и регионального уровней, поучаствуют в дискуссиях, мастер-классах и разработают итоговые продукты по каждой образовательной траектории. Также участников ждут выставки, фестивали, акции и турниры.

Подать заявку можно на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 20 мая.